Diamond League Silesia 2024 Chituru Ali | Piccoli fastidi muscolari cercheremo di risolverli il prima possibile

(Di domenica 25 agosto 2024)Ali non è andato oltre il tempo di 10?69 sui 100 metri nella gara di, andata in scena nella città polacca di Chorzow. L’azzurro, opposto al connazionale Marcell Jacobs e ad altri campioni reduci anche dalle medaglie di Parigi, è apparso in evidente difficoltà e incapace di esprimere tutto il suo potenziale. Una situazione che sicuramente preoccupa, a pochi giorni dal Golden Gala di Roma in programma venerdì 30 agosto. A spiegare il tutto è lo stesso Ali, con un post su Instagram: “che in momenti particolari possono diventare un grande impedimento – scrive –diil, in vista dei prossimi appuntamenti che rappresentano tanto per me e che voglio affrontare al massimo della forma.