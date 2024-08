Bastia Umbra celebra la giornata del volontariato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024)- "tra associazioni ed istituzioni: l’impegno come esperienza organizzata". È il tema delladele delle Associazioni in programma oggi con la partecipazione dei volontari delle associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale: un momento per fare ancor di più rete in una realtà come quella di, il cui tessuto sociale è caratterizzato da un’importante rete associazionistica che rappresenta la spina dorsale della comunità, con il fine di incentivare e promuovere la solidarietà, l’altruismo e la cooperazione fra le persone in attività che sono pura espressione dell’impegno civico che si desidera mettere al servizio della società e della propria città. L’appuntamento, oggi, sarà alle 9.30 nell’Auditorium Sant’Angelo per l’apertura della manifestazione con la mattinata che proseguirà poi, alle 10.