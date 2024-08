Autobus e tagli è allarme | Stipendi bassi costi alle stelle E gli autisti non trovano casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "Come fai a stare alla guida di untutto il giorno per 1300 euro al mese? A volte devi restare fuori, per rispettare turni disposti su diverse fasce orarie nel corso della giornata, anche 13 ore e con glicosìè impossibile trovarea Modena. Per questo dopo un mese tutti i nuovisi licenziano. Se il contratto integrativo non viene rivisto glicontinueranno a fuggire". Quello di Luigi Sorrentino, sindacato Orsa Trasporti, è un amaro sfogo e arriva il giorno dopo l’annuncio del pesanteo delle corse dei bus annunciato dall’azienda per la preoccupante carenza di. "Ilo è previsto principalmente sulla fascia pomeridiana, mentre in mattinata isaranno più soft: una corsa ogni 15 minuti e non ogni 12; quindi le corse per gli studenti sono garantite.