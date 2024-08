Al Mugello torna un Doc Ma stavolta non è Valentino Il bell’Argentero in pista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Se all’autodromo del, in un caldo sabato di fine agosto, arriva ’il dottore’ è facile pensare che si tratti diRossi, il campione di motociclismo che da qualche tempo ha ’parcheggiato’ il suo bolide ma per i fan resta sempre ’Il dottore’. Maai box dell’autodromo toscano è arrivato un altro dottore, quello più famoso della televisione: ’Doc’, alias Luca Argentero. L’attore torinese, che negli ultimi anni ha conquistato i fan (soprattutto le fan) con il camice del dottor Fanti della seguitissima serie Rai ’Doc - Nelle Tue mani’, è stato avvistato alper girare alcune scene di una serie tv che riguarderà il mondo dei motori e in particolare del campionato italiano Gran Turismo che proprio questo weekend fa tappa sul circuito toscano per il penultimo appuntamento della stagione 2025.