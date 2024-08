Terrore in Germania coltellate al Festival della diversità | Terrorismo è caccia all' uomo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Attentato in. Tre persone sono morte e quattro sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello ieri sera durante una festa comunale a Solingen, nellaoccidentale. L', armato di coltello, ha iniziato a colpire la folla ed è poi scappato dopo essere stato ferito dalla polizia. L'annuncio, in un'atmosfera festosa per la celebrazione del "" per i 650 annicittà nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato fatto dagli organizzatori, sul palco, di fronte a una platea attonita e non consapevole di quello che era successo. Al momento è in corso una "grande operazione" per cercare di trovare il presunto colpevole, ha detto all'AFP un portavocepolizia di Dusseldorf. "L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello", ha detto al tabloid Bild Alexander Kresta, portavocepolizia di Wuppertal.