Scusi dov’è il bar più vicino? E le strappano il Rolex dal polso nuovo colpo a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024)dei(Lucca), 24 agosto 2024 – “sa dirmiil bar più?”. Con una banale richiesta di informazioni ha avvicinato una signora in bicicletta, strappandole via dalild’oro. Ma la Polizia di Stato è riuscita a mettersi sulle tracce e ha denunciato due cittadini rumeni ritenuti responsabili in concorso del furto dell’orologio. L’episodio risale allo scorso 14 agosto quando una signora di 75 anni è stata avvicinata, nei pressi del cimitero didei, da una ragazza rumena che, con il solito pretesto di chiedere informazioni, con mossa fulminea le ha sfilato ilin oro dalper poi fuggire in auto facendo perdere le proprie tracce.