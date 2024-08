Montedomini richiama gli amanti dello yoga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo il successo delle precedenti edizioni, sabato 31 agosto, alle 19, torna Atemporal, la lezione die meditazione nella suggestiva location di(foto). Si tratta del quarto anno consecutivo di un evento che sarà accompagnato da musica e parole antiche, ’senza tempo’. Come di consueto ci si potrà incontrare al cancello in fondo alla scalinata, per raggiungere insieme la sommità della collina che domina l’abitato di Castelferretti., con il suo affaccio sul sole che tramonta, è uno scenario iconico per Atemporal e questa quarta edizione sarà ispirata al concetto di ‘Realtà ultima’, che è oggetto di riflessione nel pensiero platonico di tradizione greca e che pervade il nono capitolo della Bagavadgita.