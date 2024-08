Miriam Tirinzoni sfilata per Miss Gallipoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 agosto 2024)Fashion, la presentazione della Collezione Mare nel Cuore del Salento con lein Piazza aL’estate 2024 segna un capitolo indimenticabile perFashion, che ha scelto la splendida cornice diper il lancio della sua nuova collezione mare. L’evento, che si è tenuto il 18 agosto 2024 durante la serata più lunga dell’estate salentina, ha trasformato la piazza centrale della “perla del Salento” in un vero e proprio spettacolo di moda sotto un cielo stellato e al suono dolce delle onde., l’imprenditrice lombarda nota per la sua creatività e il suo spirito innovativo, ha portato in scena unaunica, dove ogni costume ha raccontato una storia di eleganza, raffinatezza e cura dei dettagli.