Giorgia Meloni lontana dai riflettori voci sul ritorno della premier all' Argentario

(Di sabato 24 agosto 2024) Porto Ercole (Grosseto), 23 agosto 2024 - Dopo aver lasciato Masserie Beneficio, il resort nelle campagne di Ceglie Messapica in Puglia, sembrava che le vacanze del presidente del Consiglio fossero finite. Almeno così scrivevano le agenzie stampa. Eppure da qualche giornoè finitadai radar. In sostanza, lavuole trascorrere ancora qualche giorno di relax senza far sapere ai media dove sia finita. Alcunestanno circolando in queste ore su unall’. In particolare a Porto Ercole, dove circa un mese fa la presidente del Consiglio si era già concessa una giornata di mare. Un pomeriggio di relax dagli impegni istituzionali, passando una giornata in barca con gli amici.