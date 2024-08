Beach volley impresa Gottardi Menegatti! Sono in semifinale ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Non erano mai riuscite a batterle in cinque tentativi fino a poco più di un mese fa e adessohanno già collezionato la seconda, preziosissima vittoria contro le olandesi Stam/Schoon che frutta l’accesso allanell’Elite 16 di. Le azzurre, dopo una prestazione non straordinaria questa mattina negli ottavi contro le finlandesi Lahti/Ahtiainen, hanno giocato il loro miglior match sulla sabbia tedesca e ora si preparano alladi domani contro le svizzere Huberli7Brunner, medaglia di bronzo a Parigi 2024. Nel primo set, dopo una prima fase di grande equilibrio, arriva nella parte centrale il break decisivo di 6-1 per le azzurre che apre la strada per il 21-16 finale a favore di