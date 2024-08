Vuelta 2024 tappa 8 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cordoba, 23 agosto– Ancora il sigillo di Wout Van Aert alla. Sua la volata di Cordoba, come da pronostici, su Mathias Vacek e Pau Miquel, con Lorenzo Rota, settimo, miglior italiano. Non ci sono stati sconquassi nella generale se non un ritardo di 17” maturato da Florian Lipowitz che ha perso quattro posizioni nella generale. Tra i scalatori ha pagato Thymen Arensman giunto a oltre un minuto. Fuori classifica è uscito Cian Uijtdebroeks giunto a oltre 8 minuti. Al comando resta dunque Ben O’Connor che ha 4’45” di vantaggio su Primoz Roglic, 4’59” su Joao Almeida, 5’23” su Enric Mas, 5’26” su Cristian Rodriguez e 5’29” su Antonio Tiberi, giunto nel gruppo dei migliori. Nella giornata di sabato altrada fughe, ma nel finale i big potrebbero muoversi nella salita verso Sierra Cazorla.