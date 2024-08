Tuttosport – Dybala una scelta da uomo Ma piano con la retorica

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 09:02:00 Arrivano conferme da: TORINO – Secondo voi, è più romanista Pauloo Francesco Totti? Rubata da Twitter, anzi da X (account: @FallingMatuidi), la domanda è provocatoriamente stuzzicante. Come stuzzicanti, diciamo così, sono 75 milioni di euro in tre anni, cui Paulo ha detto no. Non è ancora chiarissimo cosa lo ha spinto alla retromarcia, rifiutando i soldi sauditi, facendoci così sentire il fracasso che produce sempre l’andare controcorrente. Bravo! «Bravo!» è il primo pensiero. Bravo perché rifiutare del denaro non è semplice anche quando se ne ha tanto (Paulo non è esattamente un indigente, guadagnando 3,8 milioni netti all’anno).