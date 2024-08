Martina Rabbolini verso Parigi | l’abbraccio del paese prima della partenza per le Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Villa Cortese (Milano) – Quella disarà la terza Olimpiade per. Mancano ormai pochi giorni alla suaper ledi, e Villa Cortese abbraccia la sua stella del nuoto. Il sindaco Alessandro Barlocco e il suo vice Luigi Lamera hanno voluto omaggiare la loro talentuosa concittadina, accogliendola in municipio per un saluto carico di affetto e orgoglio. Persi trattaterza partecipazione alla kermesse a cinque cerchi, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020. Durante l’incontro, l’amministrazione comunale ha consegnato alla campionessa una maglia celebrativa con i simboli di2024 eTour Eiffel, impreziosita da una scritta che non lascia spazio a dubbi: «Forza, Villa è con te», riportata anche in braille, un gesto significativo per l’atleta ipovedente.