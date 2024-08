La moglie di Re Carlo contro William e Kate | Il rapporto è complicato c’entra la sorella di Camilla

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Famiglia Reale Inglese non accenna a placare i suoi dissidi interni; dopo le lotte fra, Harry e Meghan, ora spuntano quelle fra, ladi Re, e i Duchi di Cambridge. Cosa succede? Da anni ormai non si fa che parlare di tensioni all’interno della Royal Family, in particolare – oltre a quelle fra i due fratelli Windsor – anche le presunte fratture fra il Principe e la Principessa del Galles e la Reginadi Re. A quanto pare, quest’ultima avrebbe fatto uno sgarbo al primogenito di suo marito e alla consorte. Qualche settimana fa, i giornali inglesi hanno fatto menzione di una furiosa lite fraMiddleton eParker Bowles. Ladi Re, inoltre, si sarebbe avvicinata molto alla presunta amante di, tale Rose Hanbury.