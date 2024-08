Badante confessa quattro omicidi | Ho ucciso gli anziani che assistevo per pietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Caserta, 23 agosto 2024 – Hato l'o didi cui era ilai carabinieri di Caserta. E poi ha chiesto: "Aiutatemi a non uccidere più". Ad autoaccusarsi deidelitto un uomo di 48 anni, Mario Eutizia, originario di Napoli ma che da tempo viveva nell’area di Caserta. L’uomo si è recato al Comando Provinciale dell’Arma, accompagnato dagli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano, e qui ha raccontato di aver provocato la morte dipersone che aveva assistito come. Eutizia ha rivelato ai militari e al pm di averlo fatto “per”. L'uomo è stato posto in stato di fermo e si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.