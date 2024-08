Addio Chiesa ecco la svolta | offerta giusta ecco il nuovo club

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 23 agosto 2024) Federicovicino a lasciare la Juventus per trasferirsi in unrivale:l’, il piano per ingaggiarlo Federicoed un futuro che sembra si stia delineando. L’esterno della Juventus è ormai sempre più vicino a lasciare ilbianconero. D’altronde alla Continassa non è più persona gradita: silurato in quattro e quattr’otto come l’ultimo degli scarti, al calciatore è stato chiesto senza troppe carinerie di trovarsi una nuova squadra. Messo fuori rosa, la sua maglia tolta dagli store bianconeri e l’invito a non farsi più vedere ma, anzi, a salutare Torino. L’approccio della Roma nelle scorse settimane non ha convinto appieno il calciatore, decisamente freddo anche all’ipotesi del Newcastle, formazione che non parteciperà alla prossima edizione della Champions League, competizione che vorrebbe giocare.