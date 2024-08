Suoni in Basilica gran finale con la Musica Medievale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024)con la, in una delle più belle basiliche romaniche di Terra di Lavoro Dopo il successo dei giovanissimi artisti di Summer Concert Young, c’è attesa per ildiin, con Lanfranco Menga che dirigerà l’Ensemble Oktoechos composto dalle voci di Nadia Caristi, Eugenia Corrieri, Marija Jovanovic e Lisa Friziero. Il doppio appuntamento è per domenica 25 agosto 2024 presso ladi S. Maria in Foro Claudio, a Ventaroli di Carinola. A partire dalle ore 20, in concomitanza con la liturgia vespertina, si terrà la Missa Medievalis. Gli artisti eseguiranno brani sacri composti tra l’XI e il XIV secolo, come il tropo a due voci Cleri Coetus, le antifone Salve Reginae Laus Trinitati,l’inno a tre voci Ave Maris Stella e il Kyrie Eleison.