Panettone ma non è Balocco | Fedez anticipa il nuovo pezzo Frecciata a Ferragni?

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pere Chiaraquella che sta per concludersi è stata la prima estate da single dopo anni di matrimonio e vacanze in famiglia. Se l'influencer è volata in Grecia insieme alle sorelle, alla madre e ai suoi bambini,è ora sbarcato in Sardegna, dove si divide tra momenti condivisi con i piccoli Leone e Vittoria e serate mondane in compagnia di amici. Nelle ultime ore a far rumore è stata una frase, contenuta in una nuova canzone, che sembrerebbe una vera e propriaalla ex. Il cantante, che dopo mesi di calma è tornato più attivo che mai nel mondo della musica, ha spoilerato unsingolo, pensato e scritto in collaborazione con Niky Savage, un giovane trapper originario della provincia di Napoli. Nella strofa del rapper napoletano, sembra esserci l'ennesimo riferimento a Chiarae alla vicenda del pandoro-gate.