(Di giovedì 22 agosto 2024) Il problema dei pazzi che si prendono per Napoleone sta nel fatto che il primo fu Napoleone. Vladimirdeve aver reagito con disappunto alla falsa-notizia occidentale secondo cui il veliero tragicamente affondato in rada a Palermo aveva l’albero maestro più alto del: “E allora io?”. All’inizio di settembre 2022, in un vorace discorso al Forum economico orientale di Vladivostok, Vladimirriassunse la dottrina del “”, il Russkyi Mir, sulla cui base qualche mese prima si era avventurato verso Kyiv. In sostanza, “è Russia dovunque vi siano dei russi”. E la Russia ha il diritto, anzi il dovere, anzi la missione, di muovere al soccorso dei propri russi in qualunque punto del pianeta in cui senta minacciata la loro identità. Più precisamente, è Russia dovunque vi siano deifoni, persone che parlino. Anche quando siano esigue minoranze.