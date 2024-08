Conference League continui ribaltoni tra Fiorentina e Puskas Akademia | i viola limitano i danni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Partita incredibile allo stadio Franchi tranella gara di andata dei playoff di. La squadra di Raffaele Palladino è stata dai due volti: male nel primo tempo e nella fase difensiva, poi la reazione nella ripresa e buone indicazioni in attacco. La squadra di Palladino era passata in svantaggio dopo il rigore di Nagy al 9° minuto e in doppio svantaggio dopo il gol di Soisalo al 12° minuto. Successivamente Sottil al 48° minuto accorcia le distanze. Martinez Quarta al 67° minuto pareggia e porta lasul 2-2. Al 75° minuto Kean porta in vantaggio i. Ma all’89° minuto Golla pareggia e porta la partita sul 3-3. La gara di ritorno è in programma giovedì 29 agosto. L'articolotra: iCalcioWeb.