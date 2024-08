Vespa punge la sinistra | Scavano sulle Meloni perché non digeriscono che la destra governi Lollobrigida è bravo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Parla di Giorgia, Bruno, e non può fare a meno di ammettere che dall’alto della sua decennale esperienza, anche lui sente puzza di bruciato nelle strane indiscrezioni sulla possibile indagine a carico della sorella della premier, Arianna. A naso, a qualcuno non piace la riforma della giustizia e neanche il governo, che però ha i voti, dato non secondario in democrazia. “L’idea che laabbia vinto le elezioni nel 2022 e rischi seriamente di restare al potere cinque anni è oggettivamente insopportabile per gran parte di un mondo che conta tuttora. Le hanno perquisito la vita, ma non hanno trovato nemmeno un osso di seppia nascosto nell’armadio. E allora si cerca di colpire la famiglia”, scrivesul Quotidiano Nazionale.e la famiglia“Bob Kennedy, ministro della Giustizia e braccio destro del fratello, è soltanto ammirato.