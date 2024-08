Romanelli è il nuovo comandante del Gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Tenente Colonnello Giuseppeè ildeldella Guardia di Finanza di Ancona, posto alle dipendenze del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, in sostituzione del Tenente Colonnello Silvano Melasecca che, dopo due anni di intenso servizio, si accinge ad assumere unprestigioso incarico presso il Comando Regionale Marche. Melasecca ha coordinato, tra l’altro, importanti indagini delegate dalla Procura della Repubblica in materia di frodi fiscali e contrasto dei traffici illeciti nel Porto di Ancona. Il Tenente Colonnello Giuseppe, nato a Bari risiede a Fano, 54enne, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.