Operaio di 22 anni muore incastrato nel nastro trasportatore | colleghi sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un grave incidente sul lavoro ha scosso Monza nel primo pomeriggio di mercoledì 21 agosto, quando un giovane di 22ha perso la vita mentre lavorava presso l’azienda di servizi ambientali Corioni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovaneè rimasto tragicamentein unutilizzato per la compattazione dei rifiuti. I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato con grande impegno per liberare il 22enne, intrappolato nel macchinario, ma purtroppo, una volta estratto, i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.