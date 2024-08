Genoa presentata la maglia Away | dopo oltre 40 anni torna lo stemma del ‘Gallinaccio’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In occasione della prima trasferta della stagione, ilha svelato il kit, che verrà sfoggiato in occasione della partita contro il Monza. Laè stata “realizzata per onorare le tradizioni del club di calcio più antico in Italia, nonché uno dei simboli a cui, nell’immaginario collettivo, la comunitàna è più affezionata” e “si distingue per il suo design elegante: è prevalentemente bianca, con dettagli in rosso e blu lungo le spalle e i fianchi. Il tema dominante è il celebre “Gallinaccio”, chea campeggiare su una divisa ufficiale delCFC40“. Nella nota, si legge poi che lo“venne utilizzato sulle divise a inizioOttanta e, da allora, è stato “adottato” a furor di popolo dai supporter che lo sfoggiano su caschi, bandiere, sciarpe, adesivi e murales.