Egitto ergastolo a italiano per droga

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 19.05 Un giovane pescarese, arrestato un anno fa inper possesso di, è stato condannato da un tribunale al Cairo: la pena è il carcere a vita. "Siamo sotto choc: ci hanno comunicato che mio fratello è stato condannato all', con 25 anni da scontare in". Così il fratello di Giacomo Passeri che aveva cominciato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto e per le lungaggini processuali. La sua famiglia aveva lanciato un allarme. Due politici di sinistra: "Diritti umani negati".