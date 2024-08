Dybala pronto a volare in Arabia Saudita | accordo trovato con Al-Qadisiyah

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Paulo, attaccante argentino e uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione, è ormai a un passo dal trasferimento in. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, la Joya ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-, squadra della Saudi Pro League. Il calciatore firmerà un contratto triennale che gli garantirà un compenso complessivo di 75 milioni di euro netti. Addio alla Roma: una separazione inevitabile Il trasferimento dirappresenta una svolta per la Roma, che da tempo cercava di alleggerire il peso del suo ingaggio. Tuttavia, per finalizzare l’manca ancora l’intesa tra i due club. La prima offerta ufficiale da parte degli arabi, attesa nelle prossime ore, ammonta a 3 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili.