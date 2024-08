Bosnia sparatoria in una scuola serba | tre morti e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 -questa mattina in unasuperiore di Sanski Most, nel nordovest della. Il bilancio è di almeno tree un, ha reso la polizia del Cantone Una-Sana, abitato principalmente da bosgnacchi serbi. Secondo Adnan Beganovic, portavoce della polizia, a far fuoco al Ginnasio di via Prijedorska sarebbe stato un dipendente ausiliario della, che avrebbe sorpreso i professori mentre erano in riunione. Lo stesso killer sarebbe la persona rimastamente ferita. Beganovic: "Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte, mentre una quarta ha riportato ferite ed è stata trasportata presso il Centro clinico universitario della Repubblica". I dettagli dellanon sono ancora noti e si attendono "ulteriori informazioni nel corso della giornata".