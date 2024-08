Anticipazioni The Family la puntata di oggi 21 agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi21Dopo aver avuto la certezza che il figlio è morto, Ilyas mette Hulya di fronte a una terribile scelta del tipo “occhio per occhio”. Anche lei dovrà perdere un figlio e dovrà anche scegliere quale dei due sacrificare: Cihan, il figlio adottivo? O Aslan, suo figlio naturale? Intanto Cihan comunica alla famiglia che sta per diventare padre e Devin sembra decisa a denunciare alla polizia Aslan e la sua famiglia per omicidio.