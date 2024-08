Amici News e Anticipazioni | Tutto Sulla Nuova Edizione!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono trapelate molte informazioni per quanto riguarda ladi. Ecco tutte le! La lunga attesa per il ritorno didi Maria De Filippi sembra ormai giunta al termine. Infatti, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare online la presunta data d’inizio della2025 del famoso talent show di Canale 5. I fan, impazienti di rivedere il programma, non hanno perso tempo a esprimere il loro entusiasmo. Scopriamo insieme quando potrebbe tornare in onda la prima puntata e cosa aspettarci dalla prossima stagione.di Maria De Filippi è ormai un appuntamento imperdibile per tanti giovani e non solo. Il talent show di Canale 5 ha conquistato il cuore di molti, diventando un rito settimanale del sabato sera alle 21.30. Nonostante l’ultimasi sia appena conclusa, già si parla della prossima.