X Factor nuova giuria e nuova conduttrice | si riparte il 12 settembre

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Xinizia ‘a scaldare’ la voce: sono state rilasciate le prime immagini ufficiali dellae della. Al tavolo ci sono il veterano Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Sul palco, invece, ad introdurre lo show e nel backstage ad accompagnare gli aspiranti concorrenti prima e dopo l’edizione c’è Giorgia. Si parte il 12su Sky e in streaming su Now con una stagione completamentee una formazione del tutto inedita che è pronta a fare ‘furore’, per citare il brano sanremese di Paola e Chiara. Infatti, almeno in questi primi istanti delle registrazioni delle Audizioni, avvenute all’Allianz Cloud di Milano, Giorgia appare emozionata e a suo agio nel suo spazio, i quattro da parte loro vivono con rigore i momenti delle votazioni e dei giudizi pur concedendosi spesso momenti di relax e divertimento.