Vardy provoca i tifosi del Tottenham al momento del cambio | Io ho vinto una Premier League voi zero – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Jamietorna in, e lo fa a modo suo. Con un gol e un gestotorio rivolto aidel. “Io houna, voi” , intende dire mentre indica lo stemma della lega inglese: chiaro riferimento alla stagione 2015/2016, quando il Leicester – guidato da Claudio Ranieri – compì una delle più grande imprese calcistiche nella storia vincendo il campionato proprio davanti agli Spurs. Una differenza di palmares cheha voluto evidenziare aldel, dopo essere stato fischiato e preso di mira per tutta la partita. A quel punto l’ambiente si è scaldato ulteriormente e anche i calciatori non sono stati da meno: su tutti il difensore Cristian Romero, che ha “consigliato” adi uscire dal campo senza fare troppe scene. Il centravanti del Leicester ha risposto con un secco: “V*******o”.