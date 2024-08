Su Satriano c’è il Marsiglia | l’Inter non scende dalla sua richiesta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Martininteressa al, squadra in cui gioca Valentin Carboni.vuole cedere l’uruguaiano e ha già stilato il prezzo. FORMULA – Nei prossimi dieci giorni si può decidere anche il futuro di. L’attaccante uruguaiano lo scorso anno ha giocato in prestito al Brest, raggiungendo anche una storica qualificazione in Champions League. La stessa società bretone ha cercato, durante quest’estate, di riportarlo in Ligue 1 trovando un accordo conda sei milioni di euro. Ma lo stessonon ha accettato il ritorno. L’uruguaiano vede neldi Roberto De Zerbi un salto di carriera maggiore rispetto al Brest. L’OM vorrebbe prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, maha un solo obiettivo: venderlo a titolo definitivo.