Ius Scholae Messina FdI | Non siamo mai stati contrari ma ora non c’è il clima giusto per discuterne La legge attuale? Funziona

(Di martedì 20 agosto 2024) “Quello interno alla maggioranza, tra Forza Italia e Lega, non è un scontro ma un dibattito all’interno della maggioranza e mi piace ricordare che anche Forza Italia ha detto che lo Iusnon rientra nel programma di governo del centrodestra”. Manlio, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia, così interviene nel corso di un’intervista a ilfattoquotidiano.it sul tema della cittadinanza italiana. “Questo però non significa che non si possono aggiungere altri argomenti che sono sicuramente importanti. Noi nonmaiallo Ius, lo avevamo infatti anche proposto, ma la sinistra, con il Partito Democratico in modo particolare, si trincera dietro a posizioni ideologiche, per cui attualmente riteniamo che questo sia un argomento da rinviare.