Gaza recuperati 6 corpi di ostaggi israeliani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Ieri in Israele si festeggiava il Tu Be-av, cioè la giornata della celebrazione dell’amore, e una giovane ragazza ha voluto ricordare in modo straziante e romantico il suo fidanzato, tra i rapiti di Hamas, con una cena sul lungomare di Tel Aviv con una sedia vuota, dove appunto avrebbe dovuto sedersi il suo ragazzo. Proprio oggi è arrivata la tragica notizia del ritrovamento di 6difiniti nelle mani di Hamas da quel maledetto 7 ottobre 2023. Chi sono i 6ritrovati senza vita Da poco è stata resa nota l’identità della sesta vittima, Alexander Dancyg, la cui morte era stata già annunciata circa un mese fa dalle Forze di difesa israeliana. Dancyg era nato in Polonia nel 1948 da sopravvissuti dell’Olocausto e lavorava come storico all’Istituto Yad Vashem.