Fuochi pirotecnici non a norma denunciato titolare di una ditta

(Di martedì 20 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, dopo il sequestro effettuato lo scorso 3 agosto in un Comune della litoranea salentina in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, ha intensificato con la collaborazione del personale della Divisione di Polizia Amministrativa i controlli con particolare attenzione a simili celebrazioni che prevedono l’accensione did’artificio. Nel comune di Fragagnano, i poliziotti presenti all’esplosione dei cosiddetti “colpi scuri”, hanno constatato che questi erano stati posizionati in un luogo non idoneo ed estremamente pericoloso, considerata la presenza a brevissima distanza di un cumulo di rifiuti e sterpaglie secche facilmente infiammabili. Inoltre, non era stato neanche interdetto il passaggio pedonale ed il traffico veicolare, mettendo a serio repentaglio l’incolumità pubblica.