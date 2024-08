Che cos’è il Clostebol e chi ha giudicato Sinner | le fasi del processo e il verdetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikha perso i 400 punti nel ranking ATP guadagnati con la semifinale di Indian Wells a causa di una non negatività riscontrata da un test effettuato nel corso del sopraccitato torneo: la sostanza a cui si fa riferimento è un metabolita del, presente però in tracce quantificabili in meno di un miliardesimo di grammo. Il caso è stato processato dall’ITIA, acronimo di International Tennis Integrity Agency, la quale ha convenuto che sia avvenuta una contaminazione colposa, ma non dolosa, decidendo così per l’innocenza dell’italiano, venuto a contatto con la sostanza a causa dell’assunzione di un farmaco da parte di un fisioterapista.