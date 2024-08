Bici il trofeo Santa Lucia | la classica della Valdichiana riservata alla categoria Elite e Under 23

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 – Cambia percorso l'antichissimo circuito di Cesa,, la23, giunta, pensate un pò, all'edizione numero 101, una delle cinque gare più vecchie d'Italia in, seconda in Toscana e in provincia di Arezzo solo al Giro del Casentino che domenica scorsa ha festeggiato il 107esimo appuntamento. Prima tre giri di 26 chilometri l'uno, poi sei di 15 ,300 km l'uno. Gara più lunga del solito, 170 km, gia un elenco di partenti importante. L'organizzazione è del Gs Cesa. Dicevamo del cambio di percorso. Partenza ufficiosa da Menchetti alle 13,25, ufficiale dzona arrivo a Cesa alle 13,30.