Ricercato internazionale arrestato nel Casertano dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Stato di Caserta haun uomo di 60 anni, avvocato di origine romena, in quanto condannato nel Paese di origine a oltre 4 anni di reclusione per una truffa commessa, nel 2015, ai danni di una compagnia assicurativa. L’uomo si nascondeva presso un conoscente a San Nicola la Strada, dove è stato rintracciatoSquadra Mobile, che ha eseguito il mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria rumena. Dopo il giudizio di convalida della misura, il professionista romeno è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Napoli, in attesa del perfezionamento delle procedure di rimpatrio. L'articolonelproviene da Anteprima24.it.