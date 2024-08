Prima la messa e poi lo spritz esplode la polemica per il manifesto sui social del giovane frate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Chiesa sta cercando di avvicinarsi maggiormente ai giovani anche con iniziative estemporanee e poco convenzionali, come quella adottata daAndrea Ricatti,francescano responsabile della parrocchia universitaria di Urbino. Ilha condiviso suiuna locandina rivolta ai giovani universitari di Urbino, nelle Marche, invitati ad andare aalle 19:15 e poi farsi unoin compagnia. Il post della discordia tra approvazione e polemiche Il post, ripreso dal Corriere Adriatico, subito ha fatto breccia tra gli utenti deiche si sono scatenati nei commenti. Molti hanno approvato l’iniziativa, considerata innovativa, attuale e non bigotta, in grado di avvicinare con un pizzico di modernità i giovani alla chiesa. Altri però non hanno gradito quest’iniziativa, che mercificherebbe la fede.