Chiesa Inter e altre soluzioni italiane lontane Le sensazioni – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’potrebbe fare un’accelerata su Federiconel caso in cui rimanga ancora a scadenza nei prossimi giorni con la Juventus. Gianluca Di Marzio smentisce su Sky Sport ed esprime le suea riguardo. DIFFICOLTÀ – Federicoè l’uomo del momento in chiave mercato, Gianluca Di Marzio dice: «Pernon c’è ancora un percorso o una traccia definitiva. In questo momento se dovessi dire per quelle che sono le mie informazioni l’ipotesi italiana è quella un po’ più lontana tra le possibilità per il calciatore. Non mi sembra ci siano le condizioni oggi affinché una società di Serie A prenda l’esterno. L’ci ha escluso unvento in quel ruolo, il Milan vede la priorità in un altro ruolo e giudica le richieste dialte, la Roma ne parleremo più avanti. Non ci sono insomma le prospettive per vederein futuro in Italia.