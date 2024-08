Atalanta Samardzic è ufficiale El Bilal allo Stoccarda fatta per Wesley

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bergamo. Porte girevoli in casa. Si è definitivamente acceso il mercato nerazzurro: ieri (domenica 18 agosto) è stata la giornata di Lazar, con le visite mediche alla Madonnina di Milano e l’ufficialità arrivata in serata. All’Udinese 20 milioni più bonus, al serbo (che porterà un’opzione nuova nel parco di giocatori offensivi della Dea) un contratto di cinque anni. Anche sul fronte uscite la società bergamasca rimane molto attiva. Ieri è scoppiato il caso Lookman dopo che il nome del nigeriano non è comparso nella lista dei convocati per la trasferta di Lecce. L’eroe della finale di Europa League non si sarebbe presentato alla rifinitura prima della partenza verso la Puglia dopo che i suoi agenti sono entrati in contatto con gli emissari del Psg.