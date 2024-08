Amanda Knox contro la magistratura italiana | Mi tortura da 17 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024)in un post su X si è scagliata in maniera decisala: “Mida 17, figura centrale in uno dei casi giudiziari piùversi e mediatici degli ultimi decenni, torna a far parlare di sé. Dopo essere stata al centro dell’attenzione per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1º novembre 2007, l’americana si scaglia nuovamenteil sistema giudiziario italiano. Attraverso un post sulla piattaforma ‘X’,ha espresso il suo disagio: “Il sistema giudiziario italiano mi stando da 17”. Queste parole fanno riferimento alla recente condanna a tredi reclusione inflittale dalla Corte d’assise d’appello di Firenze nel processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, suo ex datore di lavoro.Nox a processo -Ansa- Notizie.