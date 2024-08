Sinner il punto miracoloso dopo la caduta – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Jannikcade, si rialza e fa. L'azzurro dà spettacolo nei quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con la vittoria in 3 set contro il russo Andre Rublev per 4-6, 7-5, 6-4. Nella sfida vinta in rimonta, il numero 1 del mondo è protagonista di un mezzo miracolo sul 4-4 del secondo set. In uno scambio durissimo complicato dal vento che condiziona pesantemente il gioco,si sbilancia per inseguire la palla e cade. Riesce a salvarsi con un recupero di rovescio e,oltre 20 colpi, chiude con un dritto incrociato.