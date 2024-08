Oggi Alain Delon non chiamerà per gli articoli che pubblichiamo su di lui Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024)nonper glichesu di lui . È il modo in cui Lerende omaggio al grande attore francese, vera e propria icona del proprio tempo e non solo, che è morto all’età di 88 anni. Scrive Lenon. Era un rituale: ogni volta che pubblicavamo un articolo su di lui,chiamava per ringraziare. Numero nascosto, ma voce inimitabile, profonda, incandescente, magnetica. Nonostante le centinaia di copertine di riviste che hanno segnato la sua carriera, il vecchio leone godeva sempre quando il suo volto era immortalato in prima pagina. Spesso ci rimproverava dolcemente perché lo avevamo definito attore di commedia. Ancora ci ripeteva: «Un attore recita, un attore vive i suoi ruoli. Questo è ciò che fa la differenza tra Jean-Paul (Belmondo) e me».