Serie b Brescia il dolce è nella coda | incornata Adorni e il Palermo va ko all’ultimo minuto

(Di sabato 17 agosto 2024) Un gol dial 90esimo contro ilconsente aldi partire con una vittoria ricca di buoni auspici. Un successo con una delle principali pretendenti allaA che dimostra che la squadra di Maran ha le carte in regola per farsi valere pure con le grandi del torneo cadetto. Col passare dei minuti, i rosanero spingono per far valere la loro tecnica, ma Bisoli e compagni giocano con attenzione costante e ribattono colpo su colpo. La gara sale di tono e gli ospiti ci provano con Di Francesco e Diakité, ma la retroguardia biancazzurra controlla e sul fronte opposto Borrelli e Bertagnoli chiamano al lavoro Gomis. Il punteggio, però, non cambia e rimane immutato anche dopo gli spunti di Diakité e Borrelli che, al 32’, viene fermato da una coraggiosa uscita di Gomis.