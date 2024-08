Pronostici Serie A | fiducia alle big e sfilza di gol? La schedina della 1ª Giornata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Finalmente si ricomincia! Nel pomeriggio odierno 2 partite, in serata altre 2: al via il primo weekendA 2024-2025. Archiviate le amichevoli estive, la squadre del massimo campionato italiano sono pronte a tornare in campo per puntare ai propri obiettivi stagionali. Chi vincerà lo Scudetto? Chi conquisterà un posto in Europa? Chi festeggerà la salvezza? Chi naufragherà verso laB? Non ci resta che scoprirlo! Ritorna anche la rubrica suidiA realizzata dalla redazione di CalcioWeb. Come sempre, di seguito troverete l’analisi1ªdiA con i consigli per le schedine, partita per partita.