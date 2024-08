Palio dopo il blitz animalista si indaga per eventuale deturpamento del patrimonio artistico Foglio di via per i cinque attivisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Siena, 17 agosto 2024 – «Oggi abbiamo irrotto aldi Siena», la rivendicazione su Instagram di ’Ribellione animale’. Appartengono a questo movimento igiovani, fra cui tre ragazze, in larga parte del Nord Italia ma c’è anche una toscano, che venerdì intorno alle 19.40 sono entrati dentro Fonte Gaia con due cartelloni contro lo sfruttamento degli animali. Sequestrati dalla polizia unitamente ad altro carbone vegetale oltre a quello da loro gettato in acqua. Si sa com’è andata a finire: le forze dell’ordine, nonostante la loro resistenza, li hanno fatti uscire da Fonte Gaia e portati via per gli accertamenti in questura che sono andati avanti fino a notte inoltratai rilievi della scientifica sul monumento. Si procede ora su due versanti.