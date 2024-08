Siena la provaccia del Palio vinta dal Leocorno Incognita meteo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – È stata la contrada delcon il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles a vincere ladeldiin vista della Carriera stasera. Buona la partenza della Selva che ha mantenuto la prima posizione fin dopo la seconda curva di San Martino quando è sopraggiunto ilche ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Questa sera alle 19 la carriera in cui le dieci contrade si contenderanno il drappellone realizzato dall'artista Riccardo Guasco. Intanto si tengono gli occhi al cielo per capire se ilfarà le bizze (e il doppio rinvio di luglio è fresco fresco nella memoria paliesca). Fino a poche ore fa i modelli indicavano precipitazioni seppur modeste ma nel pomeriggio inoltrato; adesso invece sembra tutto anticipato, potrebbe piovere (poco) fra le 13 e le 14 poi basta.