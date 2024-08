Napoli-Neres Schmidt conferma | Trattativa concreta in corso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’allenatore del Benfica Rogerla volontà didi partire.in, con ildi Antonio Conte. NOTIZIE CALCIO– Roger, allenatore del Benfica, ha fatto luce sulla situazione di Daviddurante la conferenza stampa odierna. Le sue paroleno l’interesse dele la volontà del giocatore di cambiare aria.sul futuro di: “Vuole andare via” “? L’ho già detto, abbiamo una situazione molto chiara,” ha esordito. “Abbiamo un calciatore che vuole andare via e ci sono trattative concrete in. Devo tenerne conto nella preparazione delle partite.” Nonostante la situazione delicata,ha elogiato l’atteggiamento di: “Devo dire che è stato molto professionale e molto serio in allenamento. Il suo comportamento è impeccabile.