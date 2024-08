La Cina educa al comunismo gli africani Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lasta finanziando e costruendo scuole di leadership in diversi Paesiparte di una strategia più ampia per espandere la sua influenza sul continente. Queste scuole,la Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tanzania, sono progettate per formare funzionari dei partiti al governo, in particolare in PaesiSudafrica, Zimbabwe, Tanzania, Angola, Namibia e Mozambico, dove la narrazione costruita dal Partito Comunista Cinese (PCC) attecchisce per intesa ideologica oltre che per interessi di gestione del potere. Jevans Nyabiage sul South China Morning Post spiega che queste attività sono in aumento, segno anche dilasi stia espandendo nel contesto politico — e non solo commerciale o infrastrutturale — del continente.